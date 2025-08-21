«Смотрящему» присмотрели строгий режим

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима «смотрящего» за следственными изоляторами города Дениса Квициани, известного также как Денис Сван или Абхаз. Его признали виновным в вымогательстве, занятии высшего положения в преступной иерархии, организации и финансировании экстремистской организации. При этом сам подсудимый вменяемое отрицает, однако он подтвердил, что действительно имеет криминальный статус, но не «положенца», как утверждает сторона обвинения, а «бродяги».

Санкт-Петербургский городской суд признал виновным гражданина Абхазии Дениса Квициани в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ), занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Денис Сван, как сообщили в городской прокуратуре, был наделен криминальным статусом «положенца», который закреплял за ним зоны преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Соответствующее «звание», по данным надзорного органа, он получил от «лидера уголовно-преступной среды», находящегося на тот момент за пределами РФ.

Речь идет о воре в законе Давиде Чачибая по прозвищу Дато Сван (также известен как Давид Герлиани). В сентябре прошлого года Мосгорсуд назначил ему 15 лет в ИК строгого режима за аналогичные преступления. Последний был «коронован» в Турции в 2014 году. В Россию Дато Сван был экстрадирован из Египта в мае 2022 года. В арабской республике он оказался после того, как в 2016 году был депортирован с Украины в Грузию, позднее ему удалось уехать в Казахстан, откуда его выдворили.

Денис Абхаз, по версии следствия, отвечал за пополнение так называемого общака и разрешал между заключенными конфликты. Он сделал себе татуировки с изображениями «розы ветров», «паука в паутине, ползущего вверх», Иисуса Христа, Божьей Матери, церковных куполов и колючей проволоки.

В обвинительном заключении сказано, что с апреля 2019 года по апрель 2022 года Квициани, находясь в разных СИЗО, в том числе в петербургских «Крестах», организовал деятельность ячейки международного общественного движения АУЕ, признанного судом экстремистской организацией и запрещенного на территории страны по иску Генпрокуратуры РФ. «Целью экстремистской организации являлось продвижение идей создания "воровской" власти в качестве антипода действующей государственной власти, а также применения других "воровских понятий"»,— говорится в деле.

Кроме того, гособвинение считает, что с декабря 2020 года по январь 2021 года Квициани вымогал 750 тыс. рублей с одной из осужденных за незаконный оборот наркотических средств.

Согласившись с позицией прокуратуры, горсуд дал Денису Квициани 11 лет и 5 дней в исправительной колонии строгого режима. Также на пять лет он был лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в работе общественных организаций. На последнем слушании адвокаты Абхаза не присутствовали, но, по информации объединенной пресс-службы городских судов, в прениях сторона защиты попросила суд оправдать фигуранта.

Как объяснили «Ъ-СПб» источники в правоохранительных органах, сам Квициани заявил, что «положенцем» его никто не назначал. При этом подсудимый подтвердил, что ему действительно приходилось разрешать различные конфликты в местах лишения свободы, поскольку у него имелся определенный авторитет, но в статусе «бродяги», что несколько ниже в тюремной иерархии.

«Положенцем», по словам Дениса Свана, он был только тогда, когда отбывал наказание в Абхазии. Все остальные обвинения он отрицает.

Андрей Кучеров