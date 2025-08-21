Охранника обменника в Петербурге задержали за разбой с ущербом на 11 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга задержала охранника офиса криптовалютного обменника по подозрению в разбое, который принес ущерб на 11 млн рублей. В отдел забрали 25-летнего жителя Тосненского района Ленобласти, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Разбойное нападение было совершено несколько дней назад на четвертом этаже бизнес-центра доме 15 по улице Чапаева. Тогда в лицо 29-летнего менеджера распылили перцовый баллончик, затем выхватили портфель с 11 млн рублей.

Полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ. По подозрению в причастности к разбою задержан 25-летний житель Ленобласти. Установлено, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

По информации правоохранителей, он специально устроился охранником в обменный пункт, имея план хищения денежных средств. На 11 млн рублей фигурант купил автомобиль Mercedes-Benz G-класс и уехал в Московскую область с целью скрыться от полиции.

Его остановили на одной из автомоек в городе Павловский Посад. Подозреваемого доставили в Петербург для проведения следственных действий.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали ударившего ножом посетителей охранника букмекерской конторы.

Татьяна Титаева