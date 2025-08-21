«Брусника» получила разрешение на строительство первого квартала в Ленобласти

Федеральный застройщик — компания «Брусника» — получил разрешение на строительство первого квартала в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Он должен появиться в пяти километрах к югу от Финского залива, недалеко от поселка Стрельна.

Как сообщили в компании, объект будет включать в себя семь домов, в том числе башни и здания с разноуровневыми секциями от 8 до 12 этажей. В проекте предусмотрены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также двухуровневые квартиры с террасами.

Социальная инфраструктура квартала включит в себя два детских сада, общеобразовательную школу муниципальную поликлинику.

Планируемый объем инвестиций в проект в компании не уточняют.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девелопер «Брусника» приобрел в поселке Новоселье около 25 га земли. Стоимость сделки не раскрывалась, однако по оценкам участников рынка, она могла составить до 4,5 млрд рублей.

