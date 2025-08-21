Доход петербургских санаториев увеличился на 20% по итогам первого полугодия

По итогам первой половины текущего года общий доход санаториев и профилакториев Петербурга вырос до 1,48 млрд рублей. Это показатель на 20% выше, чем за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют данные портала бронирования «Санатории-России.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также за январь-июнь этого года в Петербурге фиксируется рост числа отдыхающих — за первое полугодие профильные учреждения посетили 39 500 человек, что на 9% больше, чем за первую половину 2024 года.

Лидером по числу отдыхающих среди регионов Северо-Запада оказалась Калининградская область, где за полгода в санаториях побывали более 41 тыс. человек. Доходы местных учреждений за январь-июнь этого года также выросли на 20% — до 1,1 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург получил полмиллиарда рублей от туристического налога с начала года.

Андрей Цедрик