На обеспечение пожарной безопасности петербургских школ выделили 1,5 млрд рублей

В текущем году на обеспечение пожарной безопасности школ и детских садов Петербурга выделено 1,5 млрд рублей. Перед началом учебного года все образовательные учреждения города уже прошли проверку на пожарную безопасность, сообщает пресс-служба Смольного.

Как отметили в городской администрации, в преддверии 1 сентября по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Санкт-Петербурга главам районных администраций и руководителям профильных органов власти было дано поручение вместе с представителями МЧС организовать в учебных заведениях проведение «Уроков безопасности».

Также на заседании комиссии рассмотрели вопрос противопожарной защищенности соцобъектов с круглосуточным пребыванием людей — больниц, интернатов, центров реабилитации и социальной помощи. Сейчас все подобные организации включены в единый реестр, который постоянно актуализируется. На учете регионального МЧС состоят свыше 640 таких объектов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал в новом учебном году обеспечить бесплатным питанием более половины школьников города.

Андрей Цедрик