ООО «Конт» инвестирует 150 млн рублей в строительство нового причала в Карелии

Петербургская компания ООО «Конт» намерена инвестировать 150 млн рублей в строительство нового причального комплекса для туристического пассажирского флота в поселке Салми (Республика Карелия). Начать работы предполагается в конце лета — начале осени текущего года. Об этом со ссылкой на директора компании «Конт» Николая Кутузова сообщают «Ведомости Северо-Запад».

По словам господина Кутузова, ФБУ «Администрация «Волго-Балт» уже успело произвести промер глубин, в настоящее время инвестор ищет компанию, которая выполнит работы по геологии, а затем проектирование. Строительство объекта планируется финансировать за счет собственных средств инвестора, однако в случае изменения рыночной ситуации компания не исключает возможности запросить господдержку в виде льготной кредитной ставки.

Проект предполагает создание круизных маршрутов между Салми, ладожскими шхерами, Валаамом, Петербургом и Ленобластью. В 2018 году в рамках ПМЭФ компания подписала соглашение с правительством Ленинградской, Новгородской областей и Республики Карелия о развитии причальной инфраструктуры по туристическому маршруту, условно повторяющему путь «Из варяг в греки». В рамках этого соглашения «Конт» уже построил шесть причалов в Старой Ладоге, Дубровке, Свирьстрое, Киришах, на острове Ореховый и у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Общий объем инвестиций в их возведение составил 1 млрд рублей.

