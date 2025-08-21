Объем выдачи автокредитов в Санкт-Петербурге в июле увеличился на 21% к месяцу

По итогам июля текущего года банки Петербурга выдали автокредитов на общую сумму 9,17 млрд руб. Этот показатель на 21% больше, чем в июне. Такие данные со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ) предоставили «Ведомости Северо-Запад».

В количественном выражении за второй месяц лета в городе на Неве было выдано 5650 кредитов — на 15% больше, чем в июне. Средний чек займа на покупку авто в Петербурге за месяц увеличился на 5% и составил 1,6 млн рублей.

В целом по РФ в июле 2025 года банки выдали 110 530 автокредитов на 158,02 млрд рублей — средний чек кредита составил 1,43 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем число выдач автокредитов выросло на 13%, а объем кредитования — на 19%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первую половину текущего года объем выданных автокредитов в Петербурге составил более 31 млрд рублей.

Андрей Цедрик