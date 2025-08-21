Главные новости за 21 августа. Сочи

Краснодарский краевой суд не изменил решение Адлерского районного суда Сочи о заключении под стражу второй обвиняемой по делу об отравлении людей контрафактным алкоголем. Ранее аналогичное решение было принято в отношении первой обвиняемой по этому делу.

В четверг, 21 августа, 56-летний пассажир скончался на борту самолета «Уральских авиалиний», который следовал рейсом U6-185 из Москвы в Сочи. Мужчина внезапно потерял сознание во время полета.

Администрация Сочи утвердила планы по реконструкции главных концертных площадок города. Капитальный ремонт Зимнего театра обойдется в 3,8 млрд руб.

Российские силовые ведомства задержали в Сочи и депортировали в Турцию троих иностранцев, разыскиваемых через Интерпол за убийства, торговлю наркотиками и оружием. Среди арестованных — лидер одной из крупнейших организованных преступных группировок Турции.

В Сочи задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в организации небезопасного джип-тура, в результате которого 17 августа погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали шесть туристов.

Взрывотехники обезвредили британскую ручную гранату времен мировых войн, которую обнаружил дайвер в поселке Лазаревское под Сочи. Мужчина заметил неизвестный предмет во время подводного погружения.