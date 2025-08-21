Пассажир рейса Москва—Сочи скончался на борту самолета

В четверг, 21 августа, 56-летний пассажир скончался на борту самолета «Уральских авиалиний», который следовал рейсом U6-185 из Москвы в Сочи. Мужчина внезапно потерял сознание во время полета, сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний» в своем Telegram-канале.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Кабинный экипаж немедленно начал оказывать первую помощь и проводить реанимационные мероприятия. Командир воздушного судна принял решение экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту — Минеральных Водах — и вызвал реанимационную бригаду.

«Сегодня, 21 августа, во время выполнения рейса U6-185 по маршруту Москва — Сочи, пассажир-мужчина, 56 лет, внезапно потерял сознание. Кабинный экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту — Минеральные Воды — и вызвал реанимационную бригаду»,— сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.

Несмотря на принятые меры, спасти пассажира не удалось. Медработники, поднявшиеся на борт, констатировали смерть мужчины.

Мария Удовик