Суд оставил в силе приговор второй фигурантки дела об отравлении «чачей» в Сириусе

Краснодарский краевой суд не изменил решение Адлерского районного суда Сочи о заключении под стражу второй обвиняемой по делу об отравлении людей контрафактным алкоголем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении первой обвиняемой по этому делу. Обе женщины обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

По данным следствия, обвиняемые торговали на рынке «Казачий» в Сириусе спиртными напитками кустарного производства, реализуя их под видом домашнего вина и чачи. В результате употребления этой продукции пострадали более десяти человек.

Фигурантки дела останутся под стражей до 4 октября 2025 года.

Мария Удовик