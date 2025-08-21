Суд оставил в силе приговор второй фигурантки дела об отравлении «чачей» в Сириусе
Краснодарский краевой суд не изменил решение Адлерского районного суда Сочи о заключении под стражу второй обвиняемой по делу об отравлении людей контрафактным алкоголем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее аналогичное решение было принято в отношении первой обвиняемой по этому делу. Обе женщины обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).
По данным следствия, обвиняемые торговали на рынке «Казачий» в Сириусе спиртными напитками кустарного производства, реализуя их под видом домашнего вина и чачи. В результате употребления этой продукции пострадали более десяти человек.
Фигурантки дела останутся под стражей до 4 октября 2025 года.