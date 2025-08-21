Реконструкцию Зимнего театра в Сочи оценили в 3,8 млрд рублей

Администрация Сочи утвердила планы по реконструкции главных концертных площадок города. Капитальный ремонт Зимнего театра обойдется в 3,8 млрд руб., сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После посещения Зимнего театра в начале августа глава города решил внести изменения в проект реконструкции, учитывая текущие цены на строительные материалы. Для финансирования обновления культурного объекта муниципалитет намерен воспользоваться федеральными программами.

На реконструкцию Зала органной и камерной музыки городские власти уже подали заявку на финансирование в рамках национального проекта «Семья». В этом зале планируется обновить фасад, заменить инженерные системы и сделать специальную отделку для улучшения акустики.

В администрации Сочи подчеркнули, что исторические и значимые залы нужно обновлять с осторожностью, сохраняя их уникальность и атмосферу. Зимний театр и Зал органной и камерной музыки — это не просто здания, а часть истории города и его будущего.

Еще одним стимулом для модернизации культурных объектов стало участие Сочи в финале всероссийского конкурса «Культурная столица 2027 года», голосование по которому продолжается на портале Госуслуг.

Напомним, что Зимний театр закрыли на реконструкцию в январе 2023 года. Ранее на проектные работы планировалось выделить около 57 млн руб.

Мария Удовик