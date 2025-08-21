В Сочи задержали трех особо опасных турецких преступников

Российские силовые ведомства задержали в Сочи и депортировали в Турцию троих иностранцев, разыскиваемых через Интерпол за убийства, торговлю наркотиками и оружием. Об этом сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель российской полиции Ирина Волк.

Операцию провели сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, ФСБ и краевого главка МВД при участии Росгвардии. Среди арестованных — лидер одной из крупнейших организованных преступных группировок Турции. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков и оружия, нанесении телесных повреждений и порче имущества.

Второго подозреваемого разыскивали с февраля 2025 года за убийство, покушение на убийство и причинение телесных повреждений. Вместе с сообщниками он совершил вооруженное нападение на членов конкурирующей группировки в стамбульском кафе. В результате перестрелки погиб один человек, пострадали несколько посетителей заведения.

Третий фигурант находился в международном розыске за убийство. Турецкие правоохранительные органы сообщили, что он участвовал в незаконной переправке мигрантов. Получив деньги от 15 иностранцев за морскую перевозку из Турции, преступники посадили их в маленькую лодку, которая не могла выдержать такое количество людей. Судно затонуло вскоре после отплытия, и 10 человек, в том числе восемь детей, погибли.

После проверки российские власти решили выдать задержанных Турции. Сегодня полицейские передали их турецким коллегам в аэропорту Сочи.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что такой результат стал возможен благодаря слаженной работе национальных центральных бюро Интерпола двух стран.

Мария Удовик