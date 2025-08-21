Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дайвер нашел британскую гранату Миллса в Лазаревском

Взрывотехники обезвредили британскую ручную гранату времен мировых войн, которую обнаружил дайвер в поселке Лазаревское под Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудники ОМОН «Зверобой-Юг» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю получили сообщение о подозрительной находке. Мужчина заметил неизвестный предмет во время подводного погружения.

Специалисты определили, что находка представляет собой оборонительную гранату Миллса британского производства. Такие боеприпасы использовались в период Первой и Второй мировых войн.

Саперы транспортировали опасный предмет в ущелье и провели контролируемый подрыв с соблюдением всех требований безопасности.

Мария Удовик

Новости компаний Все