Дайвер нашел британскую гранату Миллса в Лазаревском

Взрывотехники обезвредили британскую ручную гранату времен мировых войн, которую обнаружил дайвер в поселке Лазаревское под Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудники ОМОН «Зверобой-Юг» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю получили сообщение о подозрительной находке. Мужчина заметил неизвестный предмет во время подводного погружения.

Специалисты определили, что находка представляет собой оборонительную гранату Миллса британского производства. Такие боеприпасы использовались в период Первой и Второй мировых войн.

Саперы транспортировали опасный предмет в ущелье и провели контролируемый подрыв с соблюдением всех требований безопасности.

Мария Удовик