В Сочи задержали водителя джипа после смертельного ДТП

В Сочи задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в организации небезопасного джип-тура, в результате которого 17 августа погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали шесть туристов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, подозреваемый предоставлял платные услуги джипинга. При перевозке группы туристов на автомобиле УАЗ в районе села Солохаул Лазаревского района он превысил скорость и врезался в дорожное ограждение.

В результате аварии двое пассажиров погибли, еще шестеро получили различные повреждения и были госпитализированы. Сам водитель также пострадал и находился под охраной в больнице до момента задержания.

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложили об обстоятельствах происшествия и ходе расследования. В рамках дела назначены экспертизы, продолжается сбор доказательств и поиск возможных соучастников преступления.

Следствие намерено просить суд заключить подозреваемого под стражу. Расследование находится под контролем краевого следственного управления.

Мария Удовик