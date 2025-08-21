Главное за 21 августа. Новороссийск

Курортный сезон в Анапе завершится сокращением турпотока на два миллиона человек. По оценке вице-президента ассоциации туроператоров Сергея Ромашкина, это составит около 50% от обычных показателей курорта.

Инвестиции в развитие портовой инфраструктуры Краснодарского края составят более 500 млрд руб. до 2030 года. Эти средства будут направлены на реализацию около 20 проектов в портах Новороссийска, Тамани, Туапсе, Темрюка и Ейска.

Строительство новой ветки Троицкого группового водопровода, которая соединит Новороссийск и поселок Кабардинка в Геленджике, ведется под надзором краевой прокуратуры. Данный объект возводится в рамках государственной программы Краснодарского края.

В Геленджике один человек погиб и два подростка пострадали в ночном ДТП.

В Анапе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Ремонт дорожного полотна, пострадавшего от перемещения тяжелой техники во время вывоза загрязненного грунта.

С площадки временного накопления в хуторе Воскресенском почти вывезли весь замазученный песок — осталось вывезти менее 1 тыс. т.