АТОР: Курортный сезон в Анапе завершится с потерей 2 млн туристов

Курортный сезон в Анапе завершится сокращением турпотока на два миллиона человек. По оценке вице-президента ассоциации туроператоров Сергея Ромашкина, это составит около 50% от обычных показателей курорта, сообщает «"КП"-Кубань».

Эксперт отметил, что компенсировать такое падение до конца сезона уже невозможно. Даже нулевой прирост турпотока в целом по Краснодарскому краю в текущих условиях будет считаться положительным результатом.

В отличие от Анапы, Сочи и Геленджик, как ожидается, сохранят прошлогодние показатели. Единственным курортом с ростом стал Ейск, где турпоток увеличился на 25% благодаря перераспределению части туристов, планировавших отдых в Анапе.