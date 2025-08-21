На развитие морпортов Кубани направят более 500 млрд рублей до 2030 года

Инвестиции в развитие портовой инфраструктуры Краснодарского края составят более 500 млрд руб. до 2030 года. Эти средства будут направлены на реализацию около 20 проектов в портах Новороссийска, Тамани, Туапсе, Темрюка и Ейска, сообщил помощник президента Николай Патрушев на заседании в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Азово-Черноморский бассейн играет важную роль в экономике. Он является одним из основных направлений перевозки грузов. За последние годы начался масштабный процесс обновления и расширения портовой инфраструктуры. В портах Новороссийска, Тамани, Туапсе, Темрюка и Ейска до 2030 года планируется реализовать около 20 проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 млрд руб.»,— сообщил Патрушев.

На Азово-Черноморском побережье Кубани функционируют девять морских портов. На них приходится порядка 30% всего грузооборота в России. По итогам прошлого года общий грузооборот портов края превысил 268 млн т, в первом полугодии 2025 года — свыше 118 млн т