В Геленджике один человек погиб и два подростка пострадали в ночном ДТП

В Геленджике ночью, около 21:50, в районе Тонкого Мыса произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

25-летний водитель BMW не справился с управлением на извилистом участке дороги, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Две пассажирки 15 и 16 лет были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По данному факту организована процессуальная проверка.