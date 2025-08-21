Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Геленджике один человек погиб и два подростка пострадали в ночном ДТП

В Геленджике ночью, около 21:50, в районе Тонкого Мыса произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

25-летний водитель BMW не справился с управлением на извилистом участке дороги, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Две пассажирки 15 и 16 лет были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По данному факту организована процессуальная проверка.

Саркис Айвазян

