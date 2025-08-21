Прокуратура контролирует строительство ветки Троицкого водопровода в Геленджике

Строительство новой ветки Троицкого группового водопровода, которая соединит Новороссийск и поселок Кабардинка в Геленджике, ведется под надзором краевой прокуратуры. Данный объект возводится в рамках государственной программы Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты прокуратуры совместно с Федеральным казначейством провели проверку хода работ. Мониторинг инициирован в связи с большим объемом освоения бюджетных средств и направлен на оценку их своевременного и качественного использования.

В результате проверки были выявлены нарушения в сфере закупок. По этому факту Геленджикская прокуратура внесла руководителю подрядной организации соответствующее представление.

На текущий момент готовность объекта оценивается в 93%. Работы вышли на финальную стадию. Представителям заказчика и подрядчика было акцентировано внимание на необходимости строгого соблюдения всех норм, ускорении темпов работ и недопущении срыва установленных сроков сдачи.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что полиция Кубани расследует уголовное дело о хищении 463 млн руб. бюджетных средств в ходе реконструкции Троицкого группового водопровода. Объект снабжает водой Новороссийск и Геленджик. По данным следствия, заказчик и подрядчик сговорились о завышении стоимости работ при заключении контракта.