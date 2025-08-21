В Анапе с ПВР остается вывезти менее 1 тысячи тонн замазученного песка

С площадки временного накопления в хуторе Воскресенском почти вывезли весь замазученный песок — осталось вывезти менее 1 тыс. т. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Всего за период ликвидации последствий ЧС с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено 178 тыс. т песка, из которых около 140 тыс. т прошли через данную площадку. По состоянию на 20 августа здесь остается 997,8 т песка.

Весь песок сортируется на установке «Грохот», отделяющей сильно загрязненные фракции. Менее загрязненный песок направляется в Новороссийск для использования в качестве инертного материала, а максимально загрязненный — на специализированные предприятия для утилизации.