В Анапе восстанавливают дороги после ЧС

В Анапе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Ремонт дорожного полотна, пострадавшего от перемещения тяжелой техники во время вывоза загрязненного грунта, финансируется из краевого бюджета по поручению губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Сейчас завершается асфальтирование на ул. Знойной в Витязево, где на следующей неделе планируется нанести дорожную разметку. Параллельно ремонтные работы ведутся на ул. Короткой, Объездной и Комсомольской, а следующим объектом станет Летний проезд. Все поврежденные участки дорог в Витязево планируется восстановить до конца года. Восстановительные работы проконтролировали временно исполняющая полномочия мэра города Светлана Балаева и зампредседателя Совета Игорь Филимонов.

Также масштабный ремонт запланирован и на других участках прибрежной территории курорта: будет заменено покрытие на ул. Северной, Гребенской, Краснодарской, Терской, Пионерском проспекте, ул. Кольцевой, Железнодорожной и Межсанаторном проезде. Особое внимание уделяется созданию комфортной пешеходной среды — Светлана Балаева поручила проработать этот вопрос на всех ремонтируемых участках.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе в 2025 году на ремонт и содержание дорожной сети выделили рекордные 1,5 млрд руб.

В Анапе уже отремонтировано 45 тыс. кв. м дорог с щебеночным покрытием и свыше 42 тыс. кв. м асфальтированных участков. Полным ходом идет обустройство тротуаров на ключевых городских улицах.