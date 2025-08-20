Главные новости за 20 августа. Сочи

В Сочи дожди и грозы сохранятся сегодня и завтра, после чего в городе установится солнечная погода с температурой около +30 °C.

Краснодарский краевой суд поддержал решение об аресте одной из фигуранток дела об отравлении людей предположительно контрафактным алкоголем. Рассмотрев апелляционную жалобу, суд оставил постановление Адлерского районного суда без изменений. Материал по жалобе второй обвиняемой пока не рассмотрен.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству краснодарского управления СК повторно доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти 23-летней сотрудницы МВД в Сочи. Утром в день трагедии следователь заступила на службу и получила табельное оружие.

В Сочи на восстановление разрушенного оползнем участка дороги на съезде с улицы Егорова на улицу Гагарина выделили 52 млн руб. из городского бюджета. Для укрепления склона установят около 30 свай.

В Сочи два подростка 14 и 15 лет попали в больницу с отравлением алкоголем после празднования дня рождения друга. Один из пострадавших находится в реанимации.

Адлерский районный суд заключил под стражу на два месяца 21-летнего водителя, который 17 августа опрокинул внедорожник с туристами в районе села Красная Воля, в результате чего пятеро пассажиров получили травмы.