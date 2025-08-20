Двух подростков госпитализировали после употребления алкоголя в Сочи

В Сочи два подростка 14 и 15 лет попали в больницу с отравлением алкоголем после празднования дня рождения друга. Один из пострадавших находится в реанимации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Во вторник, 19 августа, в 20:40 медучреждение сообщило в УВД Сочи о том, что двум несовершеннолетним оказана экстренная медицинская помощь.

По данным проверки, в 17:00 восьмиклассники со своими товарищами отмечали день рождения одного из друзей, употребляя спиртное. Затем компания направилась в развлекательное заведение на Навагинской улице, однако их туда не впустили. После этого подростки пошли в компьютерный клуб, где школьникам стало плохо.

По факту происшествия проводится проверка.

Мария Удовик