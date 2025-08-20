Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о смерти следователя в Сочи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству краснодарского управления СК повторно доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти 23-летней сотрудницы МВД в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным следствия, тело 23-летней Марии Клочковой обнаружили 23 ноября в служебном кабинете отдела МВД по Хостинскому району. Утром в день трагедии следователь заступила на службу и получила табельное оружие.
По неофициальным сведениям, сотрудница могла стать жертвой изнасилования после празднования Дня работника уголовного розыска 5 октября вместе с коллегами. Уроженка Апшеронска в 2019 году окончила Краснодарский институт МВД и поступила на службу в управление МВД Сочи.
Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить информацию о проведенных следственных мероприятиях, установленных фактах и итогах расследования. Также требуется ответ на все доводы, прозвучавшие в публичном пространстве.
Исполнение поручения взято под контроль центральным аппаратом ведомства.