Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о смерти следователя в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству краснодарского управления СК повторно доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти 23-летней сотрудницы МВД в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным следствия, тело 23-летней Марии Клочковой обнаружили 23 ноября в служебном кабинете отдела МВД по Хостинскому району. Утром в день трагедии следователь заступила на службу и получила табельное оружие.

По неофициальным сведениям, сотрудница могла стать жертвой изнасилования после празднования Дня работника уголовного розыска 5 октября вместе с коллегами. Уроженка Апшеронска в 2019 году окончила Краснодарский институт МВД и поступила на службу в управление МВД Сочи.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить информацию о проведенных следственных мероприятиях, установленных фактах и итогах расследования. Также требуется ответ на все доводы, прозвучавшие в публичном пространстве.

Исполнение поручения взято под контроль центральным аппаратом ведомства.

Мария Удовик