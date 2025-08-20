В Сочи выделили 52 млн рублей на восстановление оползневого участка дороги

В Сочи на восстановление разрушенного оползнем участка дороги на съезде с улицы Егорова на улицу Гагарина выделили 52 млн руб. из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр города Андрей Прошунин проверил ход работ по реконструкции проезжей части в Центральном районе. На объекте задействованы четыре единицы спецтехники. Дорожники готовятся заменить покрытие протяженностью 105 м.

В рамках проекта отремонтируют существующую подпорную стену и возведут новую. Для укрепления склона установят около 30 свай. Также обустроят систему отведения дождевых вод.

«О восстановлении этого участка дороги говорили наши жители на встречах и личных приемах. Для того чтобы решить проблему, которая беспокоила людей несколько лет, в этом году из бюджета города направили порядка 52 миллионов рублей»,— заявил господин Прошунин.

По словам главы администрации, помимо дороги, специалисты восстановят тротуар и установят новые опоры для уличного освещения. Работы планируют завершить к декабрю.

Мэр отметил, что в районе парка «Ривьера» всегда много людей, так как там живут более 30 тыс. человек. Он подчеркнул, что необходимо как можно скорее открыть удобный и безопасный проезд для них.

На время ремонта введено временное ограничение движения. Личный и общественный транспорт перенаправлен по другим маршрутам, схема согласована с Госавтоинспекцией.

Изменения затронули автобусные маршруты №18 и №92. На маршруте №18 убрали четыре остановки в прямом направлении и добавили девять новых. На маршруте №92 исключили три остановочных пункта и добавили один дополнительный.

Мария Удовик