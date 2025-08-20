Хорошая погода вернется в Сочи ближе к выходным

В Сочи дожди и грозы сохранятся сегодня и завтра, после чего в городе установится солнечная погода с температурой около +30 градусов. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как ранее сообщала пресс-служба администрации курорта, синоптики сообщили о сильных дождях и грозах в Сочи и на территории федеральной территории Сириус с вечера 20 августа до середины 21 августа. Во время гроз ветер может усилиться до 15–18 м/с.

На участке Магри — Веселое существует риск образования смерчей над морем. Купание на пляжах может быть временно ограничено, и отдыхающим рекомендуется самостоятельно оценивать ситуацию на конкретных участках берега.

По указанию главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы перешли на усиленный режим работы, а контроль за ситуацией ведет городской оперативный штаб.

«Неблагоприятные погодные условия продлятся два дня. После этого в городе вновь установится солнечная и теплая погода»,— уточнил господин Шувалов.

Температура воздуха составит около +30 градусов, осадков не ожидается до конца августа. В курортном городе ожидается комфортная и стабильная погода, которая благоприятна для отдыха и прогулок.

Мария Удовик