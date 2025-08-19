Суд заключил под стражу гида после ДТП с туристами в Сочи

Адлерский районный суд заключил под стражу на два месяца 21-летнего водителя, который 17 августа опрокинул внедорожник с туристами в районе села Красная Воля, в результате чего пятеро пассажиров получили травмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Молодой человек подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 17 августа он возил туристов на автомобиле повышенной проходимости по пересеченной местности. Во время поездки водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Пятеро пассажиров в возрасте от 18 до 42 лет получили различные повреждения. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Мария Удовик