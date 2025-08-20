Суд оставил под стражей фигурантку дела об отравлении «чачей» в Сириусе

Краснодарский краевой суд поддержал решение об аресте одной из фигуранток дела об отравлении людей предположительно контрафактным алкоголем. Рассмотрев апелляционную жалобу, суд оставил постановление Адлерского районного суда без изменений. Материал по жалобе второй обвиняемой пока не рассмотрен, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Ранее Адлерский районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия об аресте 30-летней местной жительницы. Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, обвиняемая вместе с напарницей торговала на рынке «Казачий» в Сириусе алкогольной продукцией кустарного производства. Зная, что спиртные напитки изготовлены неизвестными лицами и не соответствуют требованиям безопасности, фигурантки дела продавали их под видом домашнего вина и чачи. В результате употребления поддельного алкоголя пострадали более 10 человек.

Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц и 30 суток — до 4 октября 2025 года включительно.

Мария Удовик