Главные новости за 19 августа. Новороссийск

Однокомнатные квартиры стали абсолютным лидером продаж на рынке недвижимости Новороссийска: за первые восемь месяцев 2025 года на них пришлось 64% всех сделок.

Во втором квартале 2025 года Новороссийск возглавил рейтинг городов Южного федерального округа (ЮФО) по самой низкой стоимости элитной недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте в городе достигла 216 тыс. руб.

Завершение реставрационных работ на мемориальном комплексе «Малая Земля» в Новороссийске запланировано на конец 2026 года.

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) за первое полугодие 2025 года составила 885 млн руб. Это на 71,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (3,1 млрд руб.).

В Геленджике пожарные ликвидировали возгорание торговых павильонов на площади 700 кв. м.

Администрация Новороссийска оформила 436 разрешений на вырубку 2,9 тыс. деревьев. Работы проводятся ежедневно при согласовании с администрациями внутригородских районов