В Новороссийске оформили 436 билетов на вырубку почти 3 тысяч деревьев

Администрация Новороссийска оформила 436 разрешений на вырубку 2,9 тыс. деревьев. Работы проводятся ежедневно при согласовании с администрациями внутригородских районов, заявил и.о заместителя главы города Рафаэль Бегляров на аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кронирование деревьев планируется возобновить в ноябре. Обрезку веток для улучшения видимости дорожных знаков намерены завершить до сентября.

Основные работы проходят с ноября по апрель, когда прекращается сокодвижение. Это позволяет проводить не только валку, но и омолаживающую обрезку с кронированием. Задействованы три бригады бензопильщиков, работающих с автовышек и на земле, выделяется максимальное количество спецтехники.

С мая по сентябрь кронирование запрещено. В указанный период действует одна аварийная бригада, которая удаляет сухостой и аварийные деревья, проводит санитарную обрезку ветвей и устраняет ограничения видимости дорожных знаков.

Работы организованы по графику районов: понедельник — Южный, вторник — Центральный, среда — Приморский, четверг — Восточный, пятница — Новороссийский. Администрации подают заявки с приоритетными объектами и готовят территории: обеспечивают подъезд спецтехники, отключение электроэнергии и информируют жителей о предстоящих работах.

Для получения разрешения на вырубку необходимо обратиться в администрацию района по месту жительства.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что доходы бюджета Новороссийска выросли почти на 8% за семь месяцев.

Анна Гречко