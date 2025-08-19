В Геленджике потушили крупный пожар в торговых павильонах
В Геленджике пожарные ликвидировали возгорание торговых павильонов на площади 700 кв. м. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сигнал о пожаре на Приморском бульваре в селе Криница поступил диспетчеру в 04:33 19 августа. Первые подразделения прибыли к месту в течение часа и установили факт горения торговых объектов.
К 06:45 пожар локализовали, а к 09:39 спасатели полностью ликвидировали огонь. В тушении были задействованы 26 человек личного состава и шесть единиц техники.
Жертв и пострадавших нет.