В Геленджике потушили крупный пожар в торговых павильонах

В Геленджике пожарные ликвидировали возгорание торговых павильонов на площади 700 кв. м. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сигнал о пожаре на Приморском бульваре в селе Криница поступил диспетчеру в 04:33 19 августа. Первые подразделения прибыли к месту в течение часа и установили факт горения торговых объектов.

К 06:45 пожар локализовали, а к 09:39 спасатели полностью ликвидировали огонь. В тушении были задействованы 26 человек личного состава и шесть единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Анна Гречко