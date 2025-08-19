Реставрацию памятника «Малая Земля» в Новороссийске завершат в конце 2026 года

Завершение реставрационных работ на мемориальном комплексе «Малая Земля» в Новороссийске запланировано на конец 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры города.

Проект по сохранению объекта культурного наследия стартовал в октябре 2024 года и в данный момент находится в активной стадии реализации.

Рабочие также отреставрировали центральный элемент мемориального комплекса «Малая Земля» — Галерею боевой славы. Масштабную реконструкцию памятника провели впервые за 40 лет со дня открытия объекта. Специалисты частично заменили облицовку стелы и провели благоустройство прилегающей территории. Далее специалисты займутся реставрацией скульптурной композиции «Десантники», заменой бронзовых элементов и гранитных плит, которые будут доставлены с месторождений Карелии и Башкирии. Бюджет проекта оценивается в 500 млн руб.