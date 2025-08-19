Ограничение на экспорт зерна снизило прибыль ПАО «НКХП» на 71,5%

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) за первое полугодие 2025 года составила 885 млн руб. Это на 71,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (3,1 млрд руб.). Финансовая отчетность компании опубликована на официальном сайте НКХП.

Выручка общества за январь-июнь текущего года составила 2,1 млрд руб., что на 61,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5,4 млрд руб.). Кредиторская задолженность предприятия снизилась с 1,65 млрд руб. на 30 июня 2024 года до 1 млрд руб. на 30 июня 2025-го. Дебиторская задолженность также снизилась за год с 318 млн руб. до 196 млн руб.

В пояснении к финансовому отчету ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» указано, что на период с 15 февраля и до 30 июня 2025 года в России была введена квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС. Введение ограничения на экспорт зерна, по словам руководства предприятия, привело к снижению за год объема перевалки зерновых культур на 64%, до 1,45 млрд тонн. В то же время, за шесть месяцев 2024 года этот показатель составил 4,2 млрд тонн.

В отчете также указано, что были выплачены дивиденды за девять месяцев 2024 года в сумме 712,5 млн руб. по одному сроку и 436,4 млн руб. — по другому.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в мае этого года Совет директоров ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» предложит общему собранию акционеров вариант распределения чистой прибыли предприятия по результатам 2024 года в размере 6,3 млрд руб., а также нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39,4 млн руб.

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, входит в группу ОЗК) в 2024 году увеличило чистую прибыль в 1,2 раза, до 6,3 млрд руб. Выручка выросла до 11,1 млрд руб. (9,8 млрд руб. в 2023 году).

НКХП является одним из крупнейших зерновых терминалов в России. Его имущественный комплекс расположен в порту Новороссийска, через который проходит основной объем экспорта зерновых из РФ. НКХП осуществляет перевалку зерновых культур на экспорт водным транспортом в черноморском бассейне, а также занимается производством муки, которая реализуется как внутри страны, так и на экспорт.

Дмитрий Михеенко