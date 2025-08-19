Новороссийск стал городом с самыми низкими ценами на элитное жилье в ЮФО

Во втором квартале 2025 года Новороссийск возглавил рейтинг городов Южного федерального округа (ЮФО) по самой низкой стоимости элитной недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте в городе достигла 216 тыс. руб., сообщает РБК Краснодар со ссылкой на генерального директора Parade Development Дарью Комиссарову.

В среднем по ЮФО элитное жилье во втором квартале подорожало на 17,4% и достигло 493 тыс. руб. за кв. м. Это самый высокий рост среди всех сегментов регионального рынка недвижимости.

Жилье бизнес-класса оказалось существенно доступнее — его средняя стоимость по ЮФО составила 226 тыс. руб. (+7,6% к концу 2024 года). Лидером по доступности в этом сегменте стал Ростов-на-Дону (159 тыс. руб. за кв. м), за которым следуют Симферополь и Волгоград.

Для сравнения, в конце прошлого года средние цены были значительно ниже: 420 тыс. руб. за «элиту» и 210 тыс. руб. за бизнес-класс.