Главные новости за 15 августа. Новороссийск

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря. На данный момент выполнено 17,1 тыс. спусков, обследовано 8,8 млн кв м дна с помощью телеуправляемых подводных аппаратов и собрано 18,2 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

15 августа в 14:37 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Солнечной в поселке Цемдолина. По данным краевого управления МЧС, горели шпалы и бытовые отходы.

В Новороссийске планируют провести проектно-изыскательские работы для реконструкции путепровода через железнодорожные пути парка «Нижний» станции Новороссийск. Объект находится на Магистральной улице. Начальная цена контракта составляет 90 млн руб.

В Анапе с начала 2025 года за медицинской помощью после укусов животных обратились 606 человек, что на 7% превышает показатели прошлого года.

На Черноморском побережье Краснодарского края забронировано 47% номерного фонда на бархатный сезон. Этот показатель на 9,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. На Азовском побережье уровень бронирования составил 34,5%, что соответствует данным 2024 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочее совещание, по итогам которого утвердил новое требование к застройке: все комплексные проекты должны включать не только школы и детские сады, но и поликлиники.

В Анапе завершена очистка 11 км береговой линии из 12,9 км, пострадавших от разлива мазута. Для этого использовалась спецтехника, а работы на оставшихся участках продолжаются.