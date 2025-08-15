В Анапе с начала года от укусов животных пострадали 606 человек

В Анапе с начала 2025 года за медицинской помощью после укусов животных обратились 606 человек, что на 7% превышает показатели прошлого года. Об этом изданию «Анапское Черноморье» сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Большинство случаев (63,5%) связаны с укусами собак, при этом 68% из них совершены бродячими животными. На кошачьи укусы приходится 30,5% обращений, из которых 39% нанесены бездомными кошками. Остальные 6% случаев включают повреждения от грызунов, енотов и лошадей.

Лолита Оксузьян, заместитель руководителя местного отдела Роспотребнадзора, сообщила, что ситуация с укусами животных в курортном городе остается напряженной. Хотя случаев заболевания бешенством не зафиксировано, угроза его возникновения сохраняется.