В Анапе с помощью спецтехники очистили 11 км побережья от мазута

В Анапе завершена очистка 11 км береговой линии из 12,9 км, пострадавших от разлива мазута. Для этого использовалась спецтехника, а работы на оставшихся участках продолжаются, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В настоящее время механизированная уборка ведется на 820-метровом участке между пляжами «Венера» и «Тартуга». Одновременно специалисты демонтируют защитный вал, включая участок перед Анапской пересыпью.

Как отметил директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин, в работах задействованы восемь единиц спецтехники: просеивающие машины ПУМА-2200, грабли, плуг и экскаватор-погрузчик. В ближайшее время ожидается прибытие еще двух машин для просеивания вала на центральном пляже — от «Лечебного» до моста у технополиса «Эра».

На данный момент осталось обработать 8 га из 34 га загрязненной территории. В связи с сокращением светового дня график работ скорректирован: теперь они проводятся с 06:00 до 14:00.