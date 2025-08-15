Поликлиники станут обязательным элементом комплексной застройки на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочее совещание, по итогам которого утвердил новое требование к застройке: все комплексные проекты должны включать не только школы и детские сады, но и поликлиники. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

«Принял решение: теперь в комплексную застройку территорий вместе со школами и детскими садами должны обязательно входить и поликлиники. Только так сможем снять острый дефицит медучреждений»,— подчеркнул глава региона.

Особый акцент будет сделан на районах с плотной исторической застройкой, где власти вынуждены искать свободные участки под социальные объекты. Эта мера направлена на решение проблемы перегруженности медицинской инфраструктуры, вызванной активным ростом населения Краснодара и прилегающих территорий.