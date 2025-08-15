В Новороссийске потушили возгорание шпал и мусора

15 августа в 14:37 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Солнечной в поселке Цемдолина. По данным краевого управления МЧС, горели шпалы и бытовые отходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Расчет пожарных прибыл на место через 7 минут. На момент прибытия площадь возгорания достигала 100 квадратных метров. Огнеборцы локализовали открытое пламя к 15:00, а полностью ликвидировали пожар в 15:16.

Для тушения привлекались 12 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.