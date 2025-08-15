В Новороссийске на проект путепровода выделят 90 млн рублей

В Новороссийске планируют провести проектно-изыскательские работы для реконструкции путепровода через железнодорожные пути парка «Нижний» станции Новороссийск. Объект находится на Магистральной улице. Начальная цена контракта составляет 90 млн руб. Информация размещена на сайте государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Заказчиком по контракту выступает управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог Новороссийска, проектные работы пройдут в два этапа и завершатся 30 декабря 2026 года. Начало и окончание реконструкции объекта запланировано на 2027-2029 годы. Средства на реализацию проекта путепровода выделят из местного бюджета города.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания для подготовки проектной документации, предоставить технические отчеты, соблюдать требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам и другие виды работ.