Бронирование отелей курортов Кубани в бархатный сезон превышает 45%

По данным краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, на Черноморском побережье Краснодарского края забронировано 47% номерного фонда на бархатный сезон. Этот показатель на 9,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. На Азовском побережье уровень бронирования составил 34,5%, что соответствует данным 2024 года. В предгорных районах спрос остался на прежнем уровне — 34%, сообщили РБК Краснодар в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуются Сочи, Геленджик, Новороссийск, Апшеронский район и Горячий Ключ.

По состоянию на 1 августа 2025 года средний уровень бронирования на сентябрь-ноябрь достиг 41%, что на 4,5% ниже показателей прошлого года. При этом на сентябрь забронировано 57% номеров, на октябрь — 38,5%.

В ведомстве отметили небольшое снижение турпотока, связанное с ситуацией в Анапе, а также тенденцию к более позднему бронированию — туристы все чаще выбирают отели незадолго до поездки.

В бархатный сезон в регионе будут работать более 8 тыс. средств размещения общей вместимостью 500 тыс. мест, большинство из которых расположены в Геленджике и Сочи.

«С учетом популярности в бархатный сезон не только морских курортов, но и курортов предгорной зоны, а также оздоровительного отдыха и санаторно-курортного лечения, ожидаем что туристический поток в бархатный сезон приблизится к уровню 2024 года и составит порядка 3 млн человек», — пояснили в минкурортов Кубани.