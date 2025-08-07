В Пятигорске зафиксирован 55%-ный рост телемедицинских услуг

Аналитики медицинской компании СберЗдоровье отметили, что спрос на услуги телемедицины в Пятигорске с января по июль 2025 года значительно возрос в сравнении с аналогичным периодом 2024.

Дистанционное общение со специалистами позволяет получить оперативную консультацию, не тратить время на дорогу в медицинское учреждение, а также помогает обезопасить себя и окружающих, так как снижает риск распространения инфекционных заболеваний, например, ОРВИ.

В начале года AI-помощник на основании симптомов подсказывает пациенту, к врачу какой специализации лучше записаться, как подготовиться к приёму и какие обследования пройти, чтобы первая консультация была более информативной. Наиболее популярными в 2025 году, с января по июль, для записи на очный прием у пользователей сервиса стали такие врачи, как гастроэнтеролог, невролог, офтальмолог, гинеколог, отоларинголог.

Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка: «Мы наблюдаем устойчивую динамику роста популярности телемедицинских сервисов среди жителей и гостей Пятигорска. С начала года количество онлайн-консультаций через сервис увеличилось на 55%. Эксперты проанализировали поведение пользователей сервиса в Пятигорске и на основании обезличенных данных с января по июль 2025 года выявили самые востребованные специальности врачей, к которым записывались пациенты на очные и онлайн-приёмы. Среди них терапевты, педиатры, гинекологи, психологи и дерматологи».

Анализ поведения пользователей сервиса показал, что при выборе врача наиболее популярной стала сортировка по рейтингу, который основывается на оценках и отзывах по итогам очных приемов. Также востребованными фильтрами являются: стоимость приема, его время и местоположение клиники.

Среди лабораторных анализов, помимо базовых – общий анализ крови, общий анализ мочи – наиболее популярными среди жителей Пятигорска стали ферритин, Т4 свободный, Т3 свободный, 25-ОН витамин D, общий холестерин.

Алёна Паршина, Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье: «Более 60% вопросов, связанных со здоровьем, можно решить дистанционно. В последнее время появляется всё больше девайсов, позволяющих провести удаленный осмотр. А благодаря технологиям искусственного интеллекта врач может больше времени уделить общению с пациентом, поскольку многие рутинные задачи врача теперь роботизированы, например, заполнение документации. Таким образом дистанционная консультация становится более информативной для врача и ещё более удобной и результативной для пациента. Такое развитие телемедицины способствует снижению нагрузки на первичное звено поликлиник и минимизирует распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях».