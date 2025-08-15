Водолазы, очищающие дно Черного моря от мазута, совершили более 17 тысяч спусков
В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря. На данный момент выполнено 17 132 спуска, обследовано 8 888 тыс. кв м дна с помощью телеуправляемых подводных аппаратов и собрано 18 235 мешков с нефтесодержащими отходами, сообщили в оперштабе края.
Фото: Саркис Айвазян
С начала работ очищено более 922 км береговой линии, собрано почти 180 тыс. т загрязненного песка и грунта, которые вывезены в 10 специализированных организаций.
В Краснодарском крае обследовано 325 км берега, определены 19 участков для сбора нефтепродуктов, очищено более 629 км береговой линии и собрано свыше 178 тыс. т загрязненного песка, грунта и гальки.
В Республике Крым обследовано 500 км берега, очищено более 259 км, собрано порядка 908 т загрязненного песка и грунта.
В Севастополе обследовано 165 км береговой линии, собрано и вывезено на полигоны для утилизации 850 т загрязненного песка и грунта.