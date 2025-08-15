Главные новости за 15 августа. Сочи

Таможенники в пункте пропуска Адлер задержали два автомобиля с контрабандными сигаретами. Нарушители пытались незаконно ввезти в Россию более 2,6 тыс. пачек табачной продукции, спрятав ее в колесах, бампере и порогах машин.

В понедельник, 18 августа, во всех районах Сочи и на федеральной территории Сириус планируется внеплановая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включены сирены и громкоговорители.

Хостинский районный суд Сочи приговорил блогера к 2,5 годам лишения свободы за попытку вымогательства 1 млн руб. у строительной компании под угрозой публикации порочащих сведений. Защита обжаловала приговор, однако Краснодарский краевой суд при рассмотрении дела в апелляционном порядке не нашел оснований для его изменения.

Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России сообщили о том, что успешно завершили операцию, которая завершила важный этап реконструктивного лечения девятилетнего Вали Королева, пострадавшего от нападения собаки в Сочи. В будущем ему потребуется еще одна операция для восстановления губы и эстетические процедуры.

Более 200 пасек Сочи произвели свыше 10 тонн товарного меда в 2025 году. Сырьем для продукции служат леса особо охраняемых природных территорий.

Сочи сохраняет лидерство в регионе по темпам роста цен на долгосрочную аренду жилья, тогда как в Краснодаре и в целом по краю наблюдается снижение. В августе 2025 года средняя ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Сочи составила 56,3 тыс. руб. в месяц — на 2% выше, чем год назад, и на 31% больше, чем в январе.

Летом Сочи показал один из самых высоких темпов роста цен на посуточную аренду жилья среди городов Краснодарского края. В августе 2025 года средняя цена посуточной аренды в Сочи составила 6,9 тыс. руб. в сутки — на 5% выше, чем год назад, на 41% больше, чем в январе, и на 32% выше, чем в начале лета.