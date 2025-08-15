Блогера из Сочи осудили на 2,5 года за шантаж строительной компании

Хостинский районный суд Сочи приговорил блогера к 2,5 годам лишения свободы за попытку вымогательства 1 млн руб. у строительной компании под угрозой публикации порочащих сведений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Суд установил, что фигурант дела вел канал в социальной сети «Яндекс Дзен», где публиковал материалы о недвижимости в Сочи. В декабре 2024 года он связался с руководителем службы безопасности строительной фирмы и потребовал передать ему 1 млн руб. В случае отказа блогер грозился распространить в соцсетях ложную информацию о недобросовестности организации при возведении объекта в городе.

Распространение подобных сведений могло серьезно повредить деловой репутации компании. Руководство строительной фирмы обратилось в УФСБ России по Краснодарскому краю. Во время оперативного эксперимента фигуранта дела задержали сразу после получения денег.

На судебном заседании подсудимый полностью признал вину и извинился перед представителем потерпевшей стороны. Хостинский районный суд курорта назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года шесть месяцев в колонии общего режима.

Защита обжаловала приговор, однако Краснодарский краевой суд при рассмотрении дела в апелляционном порядке не нашел оснований для его изменения. Решение вступило в законную силу.

Мария Удовик