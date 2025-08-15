За лето посуточная аренда в Сочи подорожала на треть

Летом Сочи показал один из самых высоких темпов роста цен на посуточную аренду жилья среди городов Краснодарского края. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Циан.Аналитика».

В августе 2025 года средняя цена посуточной аренды в Сочи составила 6,9 тыс. руб. в сутки — на 5% выше, чем год назад, на 41% больше, чем в январе, и на 32% выше, чем в начале лета. В Краснодаре суточная ставка — 3,3 тыс. руб. (+9% за год, +10% с начала года, +6% за лето), по краю — 5,9 тыс. руб. (+3% за год, +38% с начала года, +26% за лето).

В августе 2025 года долгосрочная аренда однокомнатных квартир в Сочи стоит в среднем 56,3 тыс. руб. в месяц. Это на 2% больше, чем год назад, и на 31% больше, чем в январе. За лето цены выросли на 11%. В Краснодаре аренда «однушки» составляет 26,7 тыс. руб. (на 4% больше за год, на 6% с начала года и на 1% за лето). В крае средняя цена — 30,4 тыс. руб. (на 6% больше за год, на 2% с начала года и на 3% за лето).

Долгосрочная аренда двухкомнатных в Сочи обходится в 84,8 тыс. руб. в месяц. Это на 22% дороже, чем в январе. За лето цена снизилась на 4%. В Краснодаре аренда «двушки» стоит 45,7 тыс. руб. (на 6% больше за год, без изменений с начала года и на 3% больше за лето). В крае средняя цена — 55 тыс. руб. (на 7% больше за год, на 4% с начала года и на 1% за лето).

«Ъ-Сочи» писал, что в июне 2025 года спрос на долгосрочную аренду квартир в Сочи вырос на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший рост спроса наблюдается во Владивостоке (33%), Барнауле (26%), Челябинске (18%), а также в Улан-Удэ и Хабаровске (по 13%) и Красноярске (12%).

Мария Удовик