В Сочи 18 августа проверят систему оповещения населения

В понедельник, 18 августа, во всех районах Сочи и на федеральной территории Сириус планируется внеплановая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включены сирены и громкоговорители, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Цель проверки — протестировать технические средства оповещения и передать проверочные сигналы населению.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов сообщил, что проверка проводится для контроля готовности всех устройств. Он отметил, что будут использованы предупредительные сиренно-речевые сигналы «Внимание всем!», но призвал жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие.

По его словам, перехват телевизионного сигнала не будет осуществляться — тестирование затронет только сиренно-речевые установки.

Запуск сирен и громкоговорителей начнется 18 августа в 10:00.

Мария Удовик