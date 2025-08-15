Сочинские пасеки произвели свыше 10 тонн меда в 2025 году

Более 200 пасек Сочи произвели свыше 10 тонн товарного меда в 2025 году. Сырьем для продукции служат леса особо охраняемых природных территорий, рассказал глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Объемы производства увеличиваются. Краснополянская опытная станция планирует собрать почти вдвое больше меда по сравнению с прошлым сезоном, уточнил господин Прошунин.

Агротуризм входит в число ключевых направлений Стратегии развития Сочи до 2035 года. Город обладает значительным потенциалом в этой области.

Проекты «Выбирай сочинское» и «Сделано в Сочи» способствуют продвижению местных товаров и поддержке экономики. Производители могут получить государственные гранты до 10 млн руб. на оборудование, благоустройство и подключение к коммуникациям.

Фермеры, включая пчеловодов, получают содействие в расширении ассортимента и создании экскурсионных услуг с использованием научных исследований.

Мария Удовик