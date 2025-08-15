Пострадавшему от нападения хаски в Сочи мальчику восстановили нос

Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России сообщили о том, что успешно завершили операцию, которая завершила важный этап реконструктивного лечения девятилетнего Вали Королева, пострадавшего от нападения собаки в Сочи. Об этом сказано в Telegram-канале больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал РДКБ Фото: Telegram-канал РДКБ

По словам заведующего отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антона Нарбутова, была завершена комплексная реконструкция наружного носа мальчика. Этот этап включал несколько операций, и теперь кожный лоскут, сформированный на лбу пациента, полностью прижился. Мальчик сейчас находится в палате с родителями и чувствует себя хорошо. В будущем ему потребуется еще одна операция для восстановления губы и эстетические процедуры.

Вся медицинская помощь, включая высокотехнологичное и хирургическое лечение, предоставляется пострадавшему ребенку в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Валя Королев проходит длительное лечение в РДКБ. Он был срочно госпитализирован 2 марта после нападения собак в Сочи и уже перенес пять операций.

Инцидент произошел 26 февраля, когда две собаки, вырвавшиеся с цепи в Сочи, напали на девятилетнего мальчика. По этому делу было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Владелец собак признал свою вину и рассказал, что некоторое время не кормил животных. Суд приговорил его к одному году и шести месяцам ограничения свободы, но решение пока не вступило в силу.

Мария Удовик