В Адлере пресекли ввоз 2,6 тысячи пачек сигарет из Абхазии

Таможенники в пункте пропуска Адлер задержали два автомобиля с контрабандными сигаретами — нарушители пытались незаконно ввезти в Россию более 2,6 тыс. пачек табачной продукции, спрятав ее в колесах, бампере и порогах машин. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Оба транспортных средства прибыли из Республики Абхазия. При досмотре Suzuki Grand Vitara сотрудники обнаружили скрытые полости во всех четырех колесах. После демонтажа извлекли 1,3 тыс. пачек сигарет марки American Flavor производства ОАЭ.

В автомобиле Infiniti табачные изделия нашли в полости бампера и порогах под обшивкой в специально оборудованных люках. Там находилось 1,3 тыс. пачек сигарет марки The King из Евросоюза.

На всей перевозимой продукции не было российских акцизных марок и обязательной маркировки.

Табачные изделия и автомобили, использовавшиеся для незаконной перевозки, были изъяты. После экспертизы решат, как привлечь перевозчиков к ответственности. Проводятся проверки.

Мария Удовик